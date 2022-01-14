Коли бійці тероборони отримають зброю: у Зеленського назвали терміни

Сили тероборони в прикордонних областях вже 15 січня мають отримати зброю. До кінця лютого – у всіх регіонах.

Треба розробляти план дій на будь-який випадок, заявив народний депутат Федір Веніславський. Тому цим зараз і займається військово-політичне керівництво

До речі Росія почне провокації за кілька тижнів до вторгнення в Україну, – ЗМІ

Бригади мають отримати зброю

Веніславський розповів, що 15 січня у всіх прикордонних областях України бригади мають отримати і зброю, а також розуміти місця дислокації. До лютого це мають зробити у всіх регіонах.

Я сьогодні розмовляв з командувачем сил ТРО, він мені підтвердив, те, що я зараз говорю,

– сказав політик.

Закон про нацспротив: що відомо

З 1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного спротиву".

Відповідно до нього, загальне керівництво національним спротивом здійснює президент. Однак складовими є територіальна оборона, рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву.

У рамках територіальної оборони дозволили також створювати добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть використовувати власну мисливську зброю.

Важливо – Росія може сфабрикувати привід для вторгнення / Кібератака на держ сайти | Такі справи: