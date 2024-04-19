США готуються відправити Україні артилерію і ППО: у Politico розповіли, коли це станеться

Міністерство оборони США готується швидко відправити в Україну артилерію та системи протиповітряної оборони. Про це 19 квітня розповіли кілька американських чиновників.

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на речника відомства вже зазначав, що Пентагон планує виділити нову допомогу для України, щойно Конгрес США схвалить законопроєкт про допомогу нашій державі. Це може трапитися найближчим часом.

Дивіться також Імовірність - 70%, що допомогу від США ухвалять 20 квітня, – член Республіканської партії

"Готові діяти швидко"

Politico повідомляє, що оборонне відомство Сполучених Штатів готується до швидкого затвердження пакета допомоги Україні, попри те, що адміністрація американського президента Джо Байдена поки не ухвалила рішення щодо того, наскільки великим буде транш і яке озброєння він передбачатиме.

Однак, як розповіли деякі американські чиновники в умовах анонімності, пакет допомоги для нашої держави може швидко пройти "бюрократичну процедуру після ухвалення закону і підписання його президентом".

Вони дуже швидко передадуть цю рекомендацію держсекретареві, і незабаром після цього вона потрапить до президента,

– запевняє один з американських посадовців.

Чиновник також зауважив, що наразі значну частину американської зброї розміщено на складах по всій території Європи. Це може відіграти ключову роль у швидкому транспортуванні її на територію України.

Зокрема, речник Пентагону Патрік Райдер сказав журналістам, що США мають "дуже потужну логістичну мережу, яка дозволяє дуже швидко переміщати матеріально-технічні засоби".

Ми, безумовно, розуміємо і цінуємо терміновість і готові діяти швидко,

– додав він.

Видання зазначає, що помічниця глави Пентагону з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявляла, що США розпочне швидке переміщення боєприпасів, артилерійських снарядів і засобів протиповітряної оборони, щойно Конгрес остаточно схвалить цю допомогу.

Що входить у пакет допомоги для України, який можуть ухвалити у США