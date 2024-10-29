Литиме по всій Україні: коли будуть дощі
Джерело:Укргідрометцентр
Найближчими днями в частині областей України йтимуть дощі. Втім, незабаром опади очікуються вже по всій території нашої держави.
Коли чекати дощів, якою буде погода найближчими днями, спрогнозували в Укргідрометцентрі.
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Коли будуть дощі по всій Україні
Синоптики прогнозували, що у вівторок переважно без опадів, тільки на крайньому Заході вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в західних, східних областях і Приазов'ї туман. Температура повітря вночі +2 – +7 градусів, на Півдні до +10. Вдень +9 – +14, однак, на Закарпатті, Одещині та в Криму до +18 градусів.
У середу на Заході, у четвер в Україні, крім Півдня, невеликий дощ. Температура вночі +4 – +9 градусів, у східних областях, 30 жовтня в Україні, крім Заходу й окупованого Криму, 0 – +5 градусів. Вдень +8 – +13, але на півострові, Закарпатті, півдні Одещини, 31 жовтня й у південних областях до +16 градусів.
Вітер буде північно-західний та західний, 5 – 12 метрів на секунду.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже 2 листопада дощі можуть пройти по всій Україні.
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Погода на листопад 2024
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря в листопаді передбачається в межах +1 – +8 градусів. У більшості областей це близько до норми, тільки на Сході та Південному Сході – дещо вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 34 – 77 міліметрів, але у Карпатах подекуди 100 міліметрів, що в межах норми.
- Синоптики також наголосили: "Листопад – пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження, – в основному в першій декаді листопада".