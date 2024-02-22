Гуменюк оцінила ймовірність нових ракетних обстрілів та пояснила, що може зупинити атаку

В ОК "Південь" пояснили ситуацію в Чорному морі. Наталія Гуменюк відповіла на питання журналістів, що зараз готує Росія для України.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк попередила, що небезпека з боку країни-агресорки нікуди не поділася. Про це вона сказала в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Дії росіян вказують на підготовку масованого удару, – ОК "Південь"

Що відбувається у Чорному морі

Речниця ОК "Південь" заявила, що окупанти завели свої ракетоносії у пункти базування. Але ці кораблі споряджені. За її словами, небезпека посилюється, коли ці ракетоносії виходять на бойове чергування.

Станом на зараз ми спостерігаємо, що інтервал між попередньою масованою ракетною атакою і, образно кажучи, майбутньою, майже витриманий. Ми вже зрозуміли, звикли до того, що це 7 – 10 днів,

– пояснила Гуменюк.

Якщо у цей проміжок часу нічого надзвичайного не відбувається з боку Сил оборони на кшталт "бавовни" для окупантів, то росіяни, як правило, підтягують ресурси та продовжують свою методику.

Гуменюк додала, що зараз є активність стратегічної авіації противника. Окупанти здійснюють перельоти та злагоджують дії між собою. За її словами, це може свідчити про певну підготовку. Однак поки що у цьому не задіяні ворожі ракетоносії у Чорному морі.

Чи будуть обстріли на роковини війни