Коли буде похолодання у грудні: синоптик назвав дату
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що грудень 2024-го в Україні, ймовірно, буде класичним перехідним місяцем від осені до зими.
Коли прийде похолодання, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Meteoprog.ua.
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Похолодання в Україні
За прогнозом Кібальчича, у південних областях і Криму зимові умови, ймовірно, настануть не повною мірою. Так, середня температура очікується вищою за 0 градусів. Попри це, упродовж місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди.
Тим часом на решті території України середньомісячна температура передбачається в межах -1 – -4 градусів. У високогірних районах Карпат подекуди до -5 – -7 градусів. Це відповідає багаторічним нормам.
Метеоролог писав, що перша декада грудня пройде під впливом малорухомих процесів у полі підвищеного атмосферного тиску. Втім, ближче до середини місяця очікується посилення циклонічної активності, що охопить більшу частину Європи.
Це призведе до різких коливань температури повітря, а також поривчастого вітру та значних опадів, – мокрого снігу та дощу. У цей період температура перевищить норму приблизно на 2 – 6 градусів.
Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря з північного заходу, що спричинить похолодання,
– зазначив Кібальчич.
Водночас додав, сила і тривалість похолодання поки що залишаються невизначеними.
Погода на 1 грудня
- Кібальчич також прогнозував, що в перший день зими на Заході без істотних опадів. Місцями можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень +2 – +7 градуси, у Карпатах упродовж дня 0 – -5.
- На Півночі опадів не буде. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі -3 – +2 градуси, вдень 0 – +5.
- У центральній частині також без опадів. Місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів. Вночі -3 – +2, вдень +1 – +6 градуси.
- На Півдні в неділю без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -1 – +4 градусів, вдень +3 – +8.
- На Сході також без дощу та снігу. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2, вдень 0 – +5 градусів.