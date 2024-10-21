Коли в Україні буде сніг: чи утвориться покрив у жовтні

Ще 30 вересня на високогір'ї Карпат випав сніг. Відповідний покрив там досі утримується.

Однак чи буде сніг не лише в горах вже до кінця жовтня, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Чи вдарять великі морози вже до кінця жовтня

Сніг в Україні

Синоптикиня відповіла, чи утвориться в Україні сніговий покрив уже до кінця цього місяця.

Снігу чекати не варто. Над нами дуже потужне поле високого тиску. Відповідно воно не допускає до нашої території зараз жодних атмосферних фронтів,

– наголосила Наталія Птуха.

Експертка також сказала, що вже з неділі, 20 жовтня, у всіх областях практично до кінця третьої декади переважатиме погода без опадів, досить спокійна і сприятлива.

Додамо, згодом на брифінгу представниця Укргідрометцентру розповіла, коли ж саме чекати снігу. Підкреслила, поки що такого, щоб утримувався покрив, ще не буде.

Якраз-таки в перших числах листопада буде зміна синоптичної ситуації. І там дійсно, за розрахунками, які є на сьогодні, може утворитися циклон. І вже принести опади змішаної фази. Тобто дощ, подекуди з мокрим снігом,

– сказала синоптикиня.

Потепління в Україні