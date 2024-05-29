Коли будуть боєприпаси з чеської ініціативи: хронологія 826 дня війни
Кремль не припиняє воювати в Україні, проте ЗСУ потужно стримують ворога та завдають йому втрат в особовому складі та техніці. Також Київ підтримують союзники.
Яка ситуація на фронті, в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Видання The Telegraph написало, що Володимира Зеленського попросили не говорити про членство України в НАТО у Вашингтоні. Журналісти переконують, посилаючись на власні джерела, що серед країн, які застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя НАТО, були США і Німеччина. На саміті НАТО у Вашингтоні 9 – 11 липня, за даними джерел, близьких до видання, Україна не отримає жодних пропозицій щодо просування своєї заявки на членство в Альянсі. Чехія зібрала понад 1,6 мільярда євро на боєприпаси для ЗСУ. Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що зброя має надійти в Україну за графіком. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня, Він пояснив, що Україна в рамках ініціативи має отримати до кінця року 500 тисяч снарядів. Генштаб ЗСУ повідомив, що надвечір 28 травня російські окупаційні війська наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту. Зокрема, на Харківському напрямку ситуація напружена, але контрольована українськими військами. Тривав бій в районі Вовчанська – ЗСУ активно протидіяли та завдавали втрат ворогу.
Коли Україна отримає снаряди за чеською ініціативою
– сказав Шмигаль.
Видання The Telegraph написало, що Володимира Зеленського попросили не говорити про членство України в НАТО у Вашингтоні.
Журналісти переконують, посилаючись на власні джерела, що серед країн, які застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя НАТО, були США і Німеччина.
На саміті НАТО у Вашингтоні 9 – 11 липня, за даними джерел, близьких до видання, Україна не отримає жодних пропозицій щодо просування своєї заявки на членство в Альянсі.
Чехія зібрала понад 1,6 мільярда євро на боєприпаси для ЗСУ. Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що зброя має надійти в Україну за графіком.
Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня,
Він пояснив, що Україна в рамках ініціативи має отримати до кінця року 500 тисяч снарядів.
Генштаб ЗСУ повідомив, що надвечір 28 травня російські окупаційні війська наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту.
Зокрема, на Харківському напрямку ситуація напружена, але контрольована українськими військами. Тривав бій в районі Вовчанська – ЗСУ активно протидіяли та завдавали втрат ворогу.