Коли будуть боєприпаси з чеської ініціативи: хронологія 826 дня війни

Кремль не припиняє воювати в Україні, проте ЗСУ потужно стримують ворога та завдають йому втрат в особовому складі та техніці. Також Київ підтримують союзники.

Яка ситуація на фронті, в дипломатії та в тилу – читайте у тексті 24 Каналу.

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