-25 градусів: які області України накриють люті морози
7 січня 2024, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Після аномально теплої погоди у грудні, до України все ж прийшло похолодання. Морози значно зміцніють.
У частині областей буде до -25 градусів. Синоптики спрогнозували, де саме і коли чекати лютих морозів, пише 24 Канал.
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Де буде найбільший холод
Синоптики прогнозували, що упродовж 7 – 9 січня в Україні очікується значне зниження нічної температури. Зокрема, до 13 – 20 градусів морозу. Однак, у двох областях ще нижче.
На Чернігівщині та Сумщині до -19… -25,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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В Україні різко погіршиться погода
- Ще у четвер синоптики попереджали, що в Україні очікується ускладнення погодних умов.
- Вдень 7 і впродовж доби 8 січня у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях значний сніг.
- До речі, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях приріст снігового покриву до 30 сантиметрів.
- Тим часом в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі з переходом в сніг, а ще ожеледь, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 5 – 15 сантиметрів.
- У центральних, східних та південних областях рвучкий вітер. Пориви 15 – 20 метрів на секунду. Також хуртовини та снігові замети.
- До речі, на дорогах більшості областей нашої держави буде ожеледиця.