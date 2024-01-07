-25 градусів: які області України накриють люті морози

7 січня 2024, 08:00
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

Після аномально теплої погоди у грудні, до України все ж прийшло похолодання. Морози значно зміцніють.

У частині областей буде до -25 градусів. Синоптики спрогнозували, де саме і коли чекати лютих морозів, пише 24 Канал.

Цікаво До 30 сантиметрів снігу: коли й у яких областях будуть значні опади

Де буде найбільший холод

Синоптики прогнозували, що упродовж 7 – 9 січня в Україні очікується значне зниження нічної температури. Зокрема, до 13 – 20 градусів морозу. Однак, у двох областях ще нижче.

На Чернігівщині та Сумщині до -19… -25,
– зазначили в Укргідрометцентрі.

Радимо прочитати Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

В Україні різко погіршиться погода

  • Ще у четвер синоптики попереджали, що в Україні очікується ускладнення погодних умов.
  • Вдень 7 і впродовж доби 8 січня у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях значний сніг.
  • До речі, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях приріст снігового покриву до 30 сантиметрів.
  • Тим часом в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі з переходом в сніг, а ще ожеледь, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 5 – 15 сантиметрів.
  • У центральних, східних та південних областях рвучкий вітер. Пориви 15 – 20 метрів на секунду. Також хуртовини та снігові замети.
  • До речі, на дорогах більшості областей нашої держави буде ожеледиця.

Автор: Юлія Муріна