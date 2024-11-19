До кінця року Росія буде змушена активніше використовувати війська КНДР

Владімір Путін усіма силами намагається встигнути витіснити українські війська з Курської області до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Проте усі три спроби путінської армії контрнаступу на Курщині були безрезультатні.

Армія Росії не здатна впоратися самотужки, тому Кремль залучає до бойових дій у Курській області північнокорейських військових. В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, коли Росія почне активніше використовувати війська КНДР.

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Коли війська КНДР братимуть активну участь у боях

Наразі на території Курської області Росії перебуває щонайменше 10 тисяч солдатів з Північної Кореї. Як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", росіяни у будь-якому випадку повинні будуть використати цю кількість військових з КНДР у боях на Курщині.

Так званий "контрнаступ 3.0" росіян на Курщині перетворився у "фіаско 3.0",

– мовив Коваленко.

Окупанти зазнали величезних втрат серед особового складу та техніки. За даними Forbes, причина значних втрат росіян у тому, що вони діють на основні поганих розвідданих та атакують вздовж одних й тих самих доріг.

Наступного тижня їм потрібне буде перегрупування, підсилення підрозділів, відновлення боєздатності. Коли у тебе немає зайвих тисяч солдатів, то зробити це можна тільки з використанням ресурсу, який ти ще не залучав. А росіяни поки що не використовували масштабно північнокорейських військових,

– мовив військово-політичний оглядач.

Тож, на його думку, до кінця місяця окупанти будуть змушені залучити війська КНДР до бойових дій на Курщині більш інтенсивно.

Важливо! Владімір Путін міг видати наказ витіснити ЗСУ з Курської області Росії до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США.

За даними ЗМІ, Північна Корея може перекинути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України у разі, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме посилюватися.