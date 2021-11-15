Коли камера вимикається, Скабеєва не кричить, що Путін – бог, – журналіст Цимбалюк

15 листопада 2021 , 09:40
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Джерело:

ISLND TV

Журналіст Роман Цимбалюк заявив, що коли вимикають камери, російські пропагандисти тримають дистанцію й спокійно розмовляють. Зокрема, одіозна Ольга Скабеєва не кричить, що "Володимир Путін – бог".

Цимбалюк – український журналіст, який працює у Росії. Він схарактеризував поведінку скандальної кремлівської пропагандистки Скабеєву поза камерами.

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Камера виключається, вони розмовляють нормально. Не кричать, Путін – бог чи ще щось,
– зауважив журналіст.

Тим часом у кадрі Скабеєва регулярно відзначається пропагандистькими істериками та прокремлівськими фейками. 

Журналіст Цимбалюк про Скабеєву: дивіться відео

Цимбалюк про найбільших українофобів у Росії

  • За словами журналіста Цимбалюка, найзапеклішими українофобами у Росії є ексгромадяни України. Перебуваючи у країні-агресорці, вони намагаються бути більшими "росіянами", аніж самі громадяни Росії.
  • Журналіст наголосив, що найяскравіші українофоби – люди, які народилися в Україні. 
  • У контексті історії російської чиновниці родом з України Валентини Матвієнко Цимбалюк зауважив, що "вони колись народилися в Україні, а потім під їхнім головуванням ухвалюють рішення про введення російської армії в Україну".
  • Саме Матвієнко головувала на засіданні у Росії, під час якого очільнику Кремля Володимиру Путіну надали право ввести війська на територію України.
Автор: Мар'яна Бекало