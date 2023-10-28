Можливо, вже вирішили: яке рішення щодо Лукашенка можуть прийняти в Гаазі

Алєксандр Лукашенко може збиратися поїхати до Бразилії. Але існує великий ризик того, що його там заарештують, адже ця країна ратифікувала Римський статут.

Міжнародний кримінальний суд, можливо, вже міг видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі. Таку версію у розмові з 24 Каналом припустив представник білоруської опозиції Павло Латушко.

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Коли заарештують Лукашенка

Лукашенку дуже треба налагоджувати відносини з Бразилією. Адже за словами Павла Латушка, це основний лобіст та імпортер білоруських калійних добрив.

"Бразилія використовує свій лобінг в ООН. Бо генсек ООН Антоніу Гутерреш – португалець. А Бразилія і Португалія історично пов'язані. Якщо Бразилія просить підтримку у Португалії, то вона намагається її здійснювати", – пояснив він.

Щодо постачання добрив, то постала загроза зняття санкцій. Литва жорстоко відреагувала на це і закрила транзит через Балтійський порт. Така ситуація серйозно б'є по режиму Лукашенка, адже російська портова інфраструктура не може з цим справитися, а ціна перевезення залізницею дуже висока.

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Тому Лукашенку вкрай важливо повернути один з головних стратегічних напрямків. Але їхати особисто до Бразилії йому страшно. Бразилія ратифікувала Римський статут і має арештовувати, зокрема, Путіна та усіх, хто також має ордер від МКС. Нагадаємо, що ще у вересні цього року Європарламент закликав МКС видати Лукашенку ордер за його злочини у справі з депортацією українських дітей.

Можливо, МКС уже й видав ордер – ми ж цього не знаємо. Суд має право не інформувати публічно про свої рішення. Тому наскільки ми близькі – тут складно оцінити. Ми вже передали першу частину матеріалів. Також ми передали матеріали українській стороні. Для нас важливо повернути українських дітей додому і зупинити ці злочини,

– відзначив представник білоруської опозиції.

Тому, можливо, Лукашенко захоче відправити у це "турне" прем'єр-міністра Білорусі Романа Головченка.

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