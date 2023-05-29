Вночі може бути комбінована атака, – ОК "Південь" про підступність і додаткову підготовку ворога

Росіяни наростили потенціал ракетоносіїв у Чорному морі. Наступна атака може бути з використанням ракет морського базування.

В ефірі національного телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк наголосила, що після масованої атаки 29 травня треба бути готовими, що росіяни на цьому не заспокояться і не зупиняться. Про це пише 24 Канал.

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Окупанти наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Наталія Гуменюк розповіла, що станом на вечір 29 травня окупанти вивели у Чорне море 4 ракетоносії.

Ми спостерігаємо потенціал нарощення ракетоносіїв в Чорному морі. Якщо впродовж дня вони тримались на кількості 3, то під вечір вже 4 ракетоносії: 2 надводних та 2 підводних,

– повідомила Гуменюк.

На її думку, це може бути додаткова підготовка до нічних атак, адже ворог полюбляє атакувати вночі. Гуменюк зауважила, що це не лише через намагання обійти ППО, користуючись темною порою, а й щоб додатково виснажувати людський потенціал: як співробітників Протиповітряної оборони, так і цивільних громадян. Тому що люди без сну – це одне з найважчих катувань.

Наступна атака ворога також може бути комбінована

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти завели один з надводних носіїв в пункт базування. ТожУ відомстві наголосили, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим.

Речниця ОК "Південь" заявила, що цілком ймовірно окупанти готуються до нової атаки по країні. І наступна атака по Україні знову може бути комбінованою.

Гуменюк нагадала, що вночі 29 травня росіяни атакували Україну ракетами повітряного базування і "Шахедами", не використовуючи морські ракетоносії. Тобто цього разу може бути дещо змінена тактика: морські ракетоносії та "Шахеди".

Ворог готується атакувати всім тим потенціалом, який ще має, і це треба усвідомлювати. Розслаблятися ще не час – треба знати й розуміти, які загрози можуть бути… Цілком імовірно, що може бути застосована комбінована атака з застосуванням ракет морського базування і "Шахедів",

– сказала вона.

За словами Гуменюк, ризик масованих атак по Україні зараз дуже високий: як "Шахедних", так і ракетно-"Шахедних", оскільки росіяни отримали партію допомоги з Ірану.