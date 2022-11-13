Повернення Маріуполя до січня: Світан пояснив, наскільки це реальний сценарій

Американський генерал Бен Ходжес заявив, що українські воїни до січня можуть звільнити Маріуполь та Мелітополь. Утім, це може статися й швидше.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він пояснив, що після завершення у Сполучених Штатах виборів, найближчими тижнями посадовці "розсядуться по кріслах" і, ймовірно, збільшать нам кількість військової допомоги.

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Коли Україна зможе звільнити Маріуполь та Мелітополь

За його словами, швидкість деокупації територій залежить від постачання українським захисникам озброєння від наших партнерів. Так, якщо вони вдвічі збільшать постачання тієї номенклатури, якої потребують ЗСУ, то ми зможемо звільнити окуповані населені пункти раніше.

Уже не в січні, а в грудні ми почуємо про рух в район Маріуполя та Мелітополя,

– наголосив військовий експерт.

Тоді як окупований росіянами півострів Крим після повторного удару по мосту через Керчинську протоку стане оперативним котлом. Отже, його буде набагато легше звільняти, аніж той самий Донбас.

Світан припустив, коли ЗСУ звільнять Маріуполь та Мелітополь: дивіться відео

Зауважимо, що в інтерв'ю 24 каналу Бен Ходжес розповів, що Крим визволять до кінця літа 2023 року. А разом з цим відбудеться звільнення Донецька, Луганська та Запоріжжя й усі втрачені території повернуться до України. Також генерал заявив, що світу час готуватися до розпаду країни-агресорки.

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