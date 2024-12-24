В Defense Express розкрили, коли Росія почала розробляти "Орешник"

Російський диктатор Владімір Путін вчергове заявляв про "унікальну та сучасну" розробку міжконтинентальної балістичної ракети "Орешник". Однак Defense Express вдалось спростувати ці повідомлення.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що ракету в Росії розробили майже 10 років тому, а саме креслення почалось ще раніше. Крім того, країна-агресорка її виготовленням вчергове порушила договір, який мала на той час з США.

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Коли Росія почала розробляти "Орешник"

Аналітики отримали фото однієї з деталей ракети "Орешник", що стало першим результатом оцінки уламків ракети, яка завдала удару по Дніпру 21 листопада.

На цій деталі фахівці знайшли назву, серійний номер та дату виробництва міжконтинентальної балістичної ракети.

Датована вона квітнем 2017 року. Маркування вказує, що виготовили її на специфічному підприємстві НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина" – 24 Канал), яке займається системами управління космічних апаратів й міжконтинентальних ракет,

– пояснив Катков.

Це підприємство маркує всі свої вироби абревіатурою "ЕФИТ", яка й була знайдена на деталі "Орешника".

Головний редактор наголосив, що це означає, що росіяни зібрали цю ракету у 2017 – 2018 роках, після чого вона просто зберігалась на якомусь складі Росії.

Ба більше, у 2017 році в металі вже була виготовлена система управління для цієї ракети Між початком розробки ракети до появи виробу в металі проходять роки.

Це означає, що креслення "Орешника" розпочалось приблизно у 2010 році чи навіть раніше,

– підкреслив він.

До речі, це також вказує на порушення домовленості РСМД між Росією та США, який діяв в ті часи. Країні-агресорка не мала права виготовляти в металі виріб, який є деталлю для системи управління.

Катков додав, що Росія раніше намагалась залякати Україну "Кинджалом", який, буцімто, ніяка ППО не може збити. Комплекс Patriot ж довів протилежне. Після того ворог вигадав нову "забавку" – "Циркон", який наша країна також збивала.

Тепер дістали з запасів "Орешник". З запасів --це значить, що росіяни не можуть виробляти десятки цих ракет. Міжконтинентальна ракета середньої дальності – це вже є меседж до НАТО,

– підсумував головний редактор.