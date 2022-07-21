Коли настане справжня оперативна пауза у боях: військовий експерт спрогнозував місяць

владімір путін обрав стратегію війни на виснаження в Україні. Однак із часом російські війська будуть змушені зменшити інтенсивність бойових дій.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, шлях до миру лежить через два "місточки" – або через перемогу, або через капітуляцію. Однак жодна зі сторін у війні не піде на поступки.

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Коли настане пауза у боях

російська армія виснажується і можна очікувати на певне затишшя у бойових діях.

На мою думку, орієнтовно у жовтні затихне ця фаза війни. Наголошую: фаза війни. І вона не припиниться, а затихне. Ймовірно, що противник по-справжньому попросить про оперативну паузу,

– сказав Черник.

За словами військового експерта, важко передбачити, як на той момент виглядатиме лінія розмежування. Зокрема, чи вдасться українцям вийти на кордони 24 лютого, чи ситуація буде іншою.

"Потім, швидше за все, буде пауза від декількох місяців до декількох десятиліть", – припустив Черник.

Як довго триватиме війна з росією

На його думку, українцям треба змиритися із фактом, що війна із росією триватиме довго.

"Цілком реальний сценарій опускання "залізної завіси" над росією за північнокорейським прикладом", – сказав військовий експерт.

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Черник переконаний, що путін намагатиметься за будь-яку ціну залишитися при владі.

"Якщо путін цю владу втратить, він втратить своє фізичне життя", – додав він.

До чого готуватися Україні

Військовий експерт зазначив, що як для України, так і для росії ця війна має екзистенційне значення.

Або ми їх, або вони нас. У нас один шлях – нарощувати мілітарні м'язи та готуватися до довготривалого протиборства,

– наголосив військовий експерт.

Військовий експерт Петро Черник про те, коли затихне ця фаза війни: дивіться відео

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