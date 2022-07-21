Німці можуть почати масово постачати зброю після звільнення Півдня, – експерт

Канцлер Олаф Шольц скоротив військову підтримку України збоку Німеччини, не зважаючи на протилежні обіцянки.

На думку військового експерта Ігаля Левіна, це все якісь дипломатичні ігри Німеччини, адже інакше складно пояснити такі дії країни.

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Він пригадав попередні виправдання Німеччини. Тоді в державі стверджували, що нібито не хочуть залишитися без зброї, тому не передадуть броньовики. Проте експерт пояснив, що це безглузді пояснення, адже ВПК й промисловість Німеччини може це все дуже швидко виробити.

В мене взагалі є відчуття, що німці займаються вичікуванням. Вони просто дивляться куди чаша терезів схилиться,

– розповів Ігаль Левін.

За його словами, коли Україна зможе звільнити Південь, то у німців може початися великий "парад щедрості" на зброю й іншу допомогу.

Військовий експерт зазначив, що Німеччина зараз вичікує, адже не хоче опинитися в ситуації, коли раптом росія буде мати певну перемогу, то може спитати з них "Чому ви передавали Україні зброю?".

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