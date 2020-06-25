Поблизу одеського пляжу "Дельфін" і надалі лежить танкер "Делфі", який перекинувся на бік. Вже сім місяців минуло з дня його аварії, а власник так і не спромігся його звідти забрати.

Забрати судно власник повинен був до 25 червня. Однак станом на цей день танкер і далі лежить поблизу пляжу "Дельфін". Тож тепер дату ліквідації наслідків кораблетрощі перенесли на 20 липня. Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України (АМПУ).

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Зробили це через те, що судновласник лише зараз представив план виконання робіт. І за його зверненням термін для цих робіт продовжили.

Хоча АМПУ ще 1 квітня (ця дата була як першочергова для роботи з ліквідації наслідків кораблетрощі) була готова прибрати затонулий танкер. Але власник судна відмовився від допомоги АМПУ. Та роботи так і не почалися. Тож дату постійно переносили.

Чому танкер досі не можуть прибрати

В АМПУ запевняють, що вони не мають повноважень розпочинати будь-які роботи там без згоди власника. Або якщо власник судна не забезпечить його підйом у терміни, встановлені капітаном порту. Нова дата – 20 липня. Тож тепер АМПУ очікує, коли настане ця дата.

При цьому в АМПУ запевнили, що "у будь-якому разі платником за підняття та віддалення судна виступатиме його власник".

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