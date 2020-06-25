Коли в Одесі приберуть затонулий танкер "Делфі", з якого витікає мастило
Поблизу одеського пляжу "Дельфін" і надалі лежить танкер "Делфі", який перекинувся на бік. Вже сім місяців минуло з дня його аварії, а власник так і не спромігся його звідти забрати.
Забрати судно власник повинен був до 25 червня. Однак станом на цей день танкер і далі лежить поблизу пляжу "Дельфін". Тож тепер дату ліквідації наслідків кораблетрощі перенесли на 20 липня. Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України (АМПУ).
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Зробили це через те, що судновласник лише зараз представив план виконання робіт. І за його зверненням термін для цих робіт продовжили.
Хоча АМПУ ще 1 квітня (ця дата була як першочергова для роботи з ліквідації наслідків кораблетрощі) була готова прибрати затонулий танкер. Але власник судна відмовився від допомоги АМПУ. Та роботи так і не почалися. Тож дату постійно переносили.
Чому танкер досі не можуть прибрати
В АМПУ запевняють, що вони не мають повноважень розпочинати будь-які роботи там без згоди власника. Або якщо власник судна не забезпечить його підйом у терміни, встановлені капітаном порту. Нова дата – 20 липня. Тож тепер АМПУ очікує, коли настане ця дата.
При цьому в АМПУ запевнили, що "у будь-якому разі платником за підняття та віддалення судна виступатиме його власник".
- 21 листопада 2019 року через потужний вітер у Чорному морі біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер "Делфі" під прапором Молдови. Він був в акваторії порту "Південний".
- Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати танкер.
- Рятувальній операції заважали також потужний ураган та хвилі висотою у 2-3 метри. Наступного дня членів екіпажу все ж вдалося врятувати, обійшлося без жертв.
- Зранку 22 листопада в кілометрі від берегів Одеси, у районі пляжу "Дельфін", судно сіло на мілину і перекинулося/
- ЗМІ повідомляли, що судно працювало в морі як нелегальна заправна станція. Саме тому на самому початку аварії припускали, що власник може відмовитися від танкера і просто залишити його напризволяще посеред пляжу.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії. Однак він цього не зробив.
- Танкер "Делфі" досі залишається на місці аварії. Лише на охоронців судна потрібно щомісяця виділяти близько 64 тисяч гривень.
- Місцева влада планує на літо закрити пляж, аби убезпечити відпочивальників.
- Прокуратура висунула звинувачення капітану корабля та прикордонникам.
- 22 червня в танкеру стався черговий витік палива, що спричинило забруднення води.