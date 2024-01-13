Морози ослабнуть: коли у січні знову потеплішає

На вихідних у більшості областей України йтиме сніг. Окрім того, буде до -20 градусів. Втім, згодом очікується потепління.

Як довго ще будуть тріскучі морози, коли знову потеплішає у січні, розповіли синоптики Укргідрометцентру, передає 24 Канал.

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Коли чекати потепління у січні

Упродовж 13 – 14 січня в більшості областей України буде сніг. Тільки в суботу у східних, вночі й у південних областях без опадів.

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Прогноз погоди на 14 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Вночі 9 – 15 градусів морозу, вдень 2 – 7. Однак, на Сході, Північному Сході та в Карпатах значно більше. Там вночі 15 – 20 градусів морозу.

За прогнозом, уже в понеділок, 15 січня, в Україні буде без істотних опадів. Тільки у східних, північно-східних областях та Карпатах сніг. Також на дорогах країни ожеледиця.

Підвищення температури вночі до 1 – 6 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 4 тепла,

– зазначили синоптики.

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Прогноз погоди на 15 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що згідно з орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, поки щонайменше до 17 січня сильних морозів не буде. У середу подекуди температура може знизитися до 11 – 13 градусів морозу.

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Прогноз від Ігоря Кібальчича