Коли в Україну прийде потепління: весняний прогноз

Другий місяць весни розпочався зовсім не весняною погодою. Однак вже незабаром в Україну прийде сонце та справжнє потепління.

Останніми днями температура повітря в Україні була холодною. У західних областях взагалі падав сніг. Однак через кілька днів синоптики прогнозують довгоочікуване потепління.

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Коли прийде потепління

Температура повітря почне підійматися вже з п'ятниці, 9 квітня. У цей день у всіх областях буде ясно. На півдні повітря прогріється до +9...+13 градусів. Водночас на заході та півночі все ще буде холодно. Там синоптики прогнозують лише +6...+9 градусів.

10 квітня стовпчики термометрів підіймуться ще на кілька градусів. Так, мешканці західних областей вже зможуть одягнути весняне пальто, адже температура прогріється до +11...+14 градусів. На Сході України повітря буде трохи холоднішим – +9...+12 градусів.

Справжня весна прийде вже в неділю, 11 квітня. З собою вона принесе грози у східні області, а також у Крим, Херсон та Запоріжжя. Температура повітря становитиме +11...+13 градусів. Найтепліше буде на заході та в центрі – синоптики обіцяють +12...+16 градусів.



Коли в Україну прийде тепло / Карта Укргідрометцентру

За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталі Голень, нічні морози припиняться з неділі. Тоді денна температура у всіх областях буде вже понад +10 градусів. Водночас, коли сонце виходитиме з-за хмар, повітря прогріватиметься до +15...+16 градусів.

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