Чи припиняться дощі в Україні до кінця квітня: довгожданий прогноз синоптиків

Цього року в Україні дощовий квітень. У частині областей опади вже спричинили повінь. Окрім того, подекуди дощі йшли з грозою. Чи припиняться вони до кінця місяця, спрогнозували синоптики.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що цього тижня переважатиме поле зниженого тиску. Атмосферні фронти та циклонічна діяльність сприятимуть випаданню опадів різної інтенсивності.

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Скільки ще литиме

Приготуйте свої парасольки та дощовики, або ж перебувайте вдома. За прогнозом Кібальчича, до кінця квітня в Україні утримається волога нестійка погода. Водночас на тлі дощів поступово потеплішає.

Враховуючи очікувані погодні умови, в деяких містах нинішній квітень може виявитися рекордно вологим, а сума опадів за весь місяць може перевищити місячну норму у 2 – 3 рази,

– пише синоптик.

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Якою буде погода цього тижня

, вночі в Україні суттєвих опадів Кібальчич не прогнозує. Натомість вдень очікуються короткочасні дощі, місцями знову ж таки з грозами. Окрім того, подекуди можливий град. А ще вночі та вранці місцями туман із погіршенням дальності видимості до 200 – 500 метрів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, при грозах поривчастий. Температура вночі +4…+9 градусів, вдень +15…+20. Вночідощі пройдуть у західних та східних областях. Вдень опади поширяться на більшу частину території нашої держави, за винятком центральних, південних областей та Криму. Подекуди також прогримлять грози, а ще можливий туман. Вночі повітря прогріється до +5…+10 градусів, вдень +14…+19. У

дощитиме на крайньому Сході та в західних областях. Вдень також у Київській, Чернігівській та Одеській. Місцями опади будуть сильними, особливо на Вінниччині та Буковин. Пориви вітру сягатимуть до 10 метрів на секунду. Вночі +5…+10 градусів, вдень +15…+20. Тим часом на Заході прохолодніше – +9…+14, а на Півдні справжня весняна спека – +19…+23 градусівВночікапатиме у західних, Одеській, Київській областях та у Приазов'ї. Вдень – на більшій частині територій України. На Лівобережжі подекуди пройдуть сильні зливи зградом та шквалистими поривами вітру. Температура повітря на Заході вночі сягатиме лише +2…+7, вдень +9…+14. На решті територій +7…+12 та +16…+21 градусів відповідно. Удощова погода збережеться у південних, центральних, східних областях та на Сумщині. Вдень подекуди пройдуть сильні дощі, на Сході із грозами. Вітер північно-західний, 7 - 12 метрів на секунду. Вночі у західних та північних областях +2…+7 градусів, в інших +7…+12. Вдень повітря прогріється до +10...+15, на Сході до +20. На вихідні,, дощі збережуться переважно на Лівобережжі України. На решті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+19.