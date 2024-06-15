Коли припиняться дощі по всій Україні: дата вже відома

Наступні кілька діб у частині областей України знову дощитиме. Подекуди опади будуть значними. Окрім того, знову очікуються грози, град і шквали.

Скільки ще буде негода, коли нарешті припиняться дощі та грози по всій території нашої держави, передає 24 Канал.

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Дощі нарешті припиняться

Синоптики прогнозували, що 15 – 16 червня в Україні, крім західних областей, дощі з грозами. У південних, східних і більшості центральних – подекуди значні опади, також в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

У понеділок на Лівобережжі вночі, вдень в Україні, крім Півдня, місцями короткочасний дощ, гроза.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже з вівторка, опадів значно поменшає. Так, наразі дощі та грози очікуються лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Полтавщині.

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Орієнтовний прогноз погоди на 18 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

А далі, на 19 червня, дощі та грози наразі не очікуються вже ніде. Буде мінлива хмарність. До речі, за орієнтовним прогнозом вдень в Україні до +26 – +31, а вночі +16 – +22 градуси.

Орієнтовний прогноз погоди на 19 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз на літо в Україні