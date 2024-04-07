Коли припиняться дощі: яка буде погода наступного тижня

Цього тижня частину областей України накрили дощі. Вночі неділі подекуди вони були помірними.

Яка буде погода наступного тижня розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

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Скільки ще будуть дощі

Напередодні синоптикиня зазначила, що суботу та неділю пануватимуть прохолодні повітряні маси. Вночі у північно-східних регіонах температура короткочасно може опускатися до нуля градусів. Однак, на решті території України залишається доволі комфортною.

Цікаво, що вже 7 квітня дощитиме менше. З понеділка очікується більше сонячних прояснень. На Україну матиме вплив поле підвищеного тиску. Воно забезпечить переважно сонячну погоду без опадів.

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Прогноз погоди на 7 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Наталія Птуха розповіла, що вже 10 квітня атмосферні фронти можуть принести до України чергову порцію опадів, втім, теплих і короткочасних.

Також ці короткочасні дощі можуть мати локальний характер, тобто будуть покривати не всю область,

– зауважила синоптикиня.

Додала, що в теплий період ви все частіше будете чути слова "місцями короткочасні дощі".

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Прогноз погоди на три доби