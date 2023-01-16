Данілов припустив, коли Росія може спробувати повторити наступ

Олексій Данілов переконаний, що у Росії будуть спроби зробити "крайній ривок". На думку української сторони, саме тому в країні-агресорці зараз відбуваються кадрові перестановки

В ефірі новинного телемарафону секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що росіяни, ймовірно, готуються до останнього ривку. Про це пише 24 Канал.

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Росія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або ж вже у березні. Україна щодня готується до можливого наступу.

Це може бути й річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось,

– сказав Данілов.

Він додав, що Володимир Зеленський щодня спілкується з міжнародними партнерами й обговорює з ними зброю, яку вони можуть надати ЗСУ.

Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя,

– сказав Данілов.

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