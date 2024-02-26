Росія у всьому переважає, але є нюанс: експрацівник СБУ висміяв недолугі дії росіян

Російська армія за всяку ціну намагається здобути якісь успіхи на фронті. Якщо саме з таким розрахунком росіяни продовжуватимуть воювати, то навіть їхні величезні ресурси почнуть закінчуватися.

Зараз Кремль не рахує ані кількості втрачених військових, ані кількості техніки, яку знищують на полі бою. Однак це може зрештою привести росіян до провалу. Про те, скільки ще має втратити Росія, аби відчути проблеми, 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Коли Росія не зможе нарощувати свій ресурс

Згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, щоденно на війні проти України гине від 740 до 1400 російських окупантів. Однак навіть попри це ворожій армії вдається нарощувати атаки, і проблем з браком особового складу немає.

Зараз в Росії така ситуація, що скільки вони набирають, стільки ж щоденно гине на війні. Це дозволяє їм поки тримати баланс, щоб не втрачати більше ніж мобілізовують. На певному горизонті планування у них взагалі не залишиться людей. Але поки вони є і гроші – це суттєвий аргумент для поповнення армії,

– пояснив Іван Ступак.

У лави збройних сил Росії вербують не лише самих росіян, але й найманців з Непалу, Латинської Америки тощо.

"Можна лише припустити, скільки має гинути щоденно (щоб сили Росії вичерпались – 24 Канал). На моє переконання, це позначка від двох тисяч. Тоді це буде серйозний місяць для російського балансу у збройних силах", – зазначив експрацівник СБУ.

Математично росіяни переважають Україну фактично за всіма показниками. У Росії більше грошей, більше живої сили та техніки. Парадоксально, але все це не працює.

"За 10 років війни росіяни захопили 18% української території. "Серйозне досягнення"", – зіронізував Ступак.

У штурми відправляють непотрібних

В Інституті вивчення війни повідомили, що росіяни проводять активні штурми. Що вони активніші, то більшими є втрати, що, власне, зрозуміло. Цікавою деталлю є те, що здебільшого гинуть саме російські добровольці.

У першу хвилю штурмів йдуть ті, хто для росіян не мають жодної вартості. Вони у якийсь власний спосіб формують батальйони, можливо, це штрафбати. А за першою хвилею йдуть досвіченіші, підготовленіші регулярні військові ЗС Росії,

– пояснив Ступак.

Що також цікаво відзначити, росіян обурює ситуація на лівому березі Херсонської області, де українські військові утримують та подекуди розширюють плацдарм.

"В російській пропаганді є велике розчарування і образа на Кринки. Вони кажуть, що з їхнього боку стоїть цілий командувач ПДВ генерал-полковник (Міхаїл) Теплінський, а з українського боку – сержанти. Тобто сержант протистоїть генерал-полковнику, і вони все одно нічого не можуть зробити", – розповів ексспівробітник СБУ.

Справді важко усвідомити, як українським захисникам вдається триматися у Кринках, адже це село є фактично довгою смугою, де навіть будинків не видно. І попри наявність там елітних російських підрозділів, досягнути успіху окупантам не вдається.

Актуальні втрати росіян у війні

Досягаючи певних територіальних здобутків, Росія втрачає колосальну кількість військових. З початку повномасштабного вторгнення російська армія вже зменшилась на більш як 410 тисяч осіб. З них – 880 відправилось на концерт до Кобзона 25 лютого.

Однак не меншими також є втрати загарбників у техніці. Станом на 26 лютого ЗСУ знищили: