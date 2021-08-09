Перенесення засідань ТКГ з Мінська: Арестович розповів, коли розглянуть питання

Олексій Арестович заявив, що після зняття карантинних обмежень першим розглянуть питання перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська. Однак ця процедура буде довгою.

В інтерв'ю телеканалу спікер української делегації також зазначив, що переговори потрібні Росії для продовження спроб нав'язати Україні діалог з представниками так званих "республік".

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Питання перенесення засідань ТКГ з Мінська

За словами Арестовича, Росія намагається показати, що вона начебто не є стороною конфлікту. Однак зустріч української делегації з представниками незаконних збройних формувань неможлива.

Формат очних зустрічей, уточнив спікер української делегації, передбачений мінськими домовленостями, але в умовах коронавірусу є неможливим. Адже після приїзду з Росії та Індії всі громадяни повинні проходити 14-денну самоізоляцію.

Що ж стосується зустрічей ТКГ після зняття карантинних обмежень, то тоді насамперед розглядатимуть питання про нове місце проведення перемовин.

Чи зможе Мінськ утримати статус посередника – це вже дуже велике питання, враховуючи, що ми не визнали Лукашенка законно обраним президентом Білорусі. Тому мова, ймовірно, піде про перенесення переговорів з Мінська,

– наголосив Арестович.

Водночас він додав, що ця процедура буде тривалою.

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