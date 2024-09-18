SAMP-T від Італії: коли систему доставлять в Україну

Італія надасть Україні довгоочікувану другу зенітну систему SAMP-T. Це станеться вже зовсім скоро.

Наша держава отримає її до кінця вересня. Про це, як пише RaiNews, заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

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Італія надасть Україні SAMP-T вже незабаром

Міністр оборони Гвідо Крозетто у своїй кінцевій промові на конференції "Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною" підтвердив надання Україні вищезгаданої системи.

До кінця місяця нова система Samp-T буде доставлена ​​в Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки,

– заявив він.

Зауважимо, що це єдина система європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Вона здатна відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.

Про те, що Samp-T може прибути до України до кінця вересня раніше писали ЗМІ. Крім того, Володимир Зеленський звернувся до Джорджії Мелоні з проханням прискорити передачу зенітно-ракетних комплексів Patriot із США.

Для цього Італія має виступити посередником у переговорах з американським урядом.