Веніславський відповів, чи означає припинення вогню автоматичне скасування воєнного стану

Нині багато маніпуляцій довкола не тільки мирних переговорів, але й умов скасування воєнного стану. Дехто вважає, що після настання миру воєнний стан автоматично скасують. Але це не так.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова Федора Веніславського в ефірі "Радіо Свобода". До речі, слід пам'ятати, що після скасування воєнного стану вибори також не призначать автоматично.

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Коли в Україні скасують воєнний стан

Федір Веніславський розповів, що воєнний стан збережеться і після припинення вогню.

Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт тимчасового припинення вогню точно не усуває ті загрози, через які ввели правовий режим воєнного стану,

– пояснив він.

І додав: якщо росіяни тимчасово припинять вогонь, це не означатиме відведення ними військ або засобів ураження з тимчасово окупованих територій.

Депутат сказав, що з огляду на психічний стан Путіна можна очікувати будь-якого розвитку подій. А тому Україні потрібні гарантії безпеки, потрібен довготривалий мир. Без цього воєнний стан навряд чи може бути скасований.

Водночас спрогнозувати точні терміни, коли воєнний стан скасують, неможливо.