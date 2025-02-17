Веніславський відповів, чи означає припинення вогню автоматичне скасування воєнного стану
- Федір Веніславський заявив, що воєнний стан в Україні збережеться і після припинення вогню.
- На його скасування впливатимуть різні фактори.
Нині багато маніпуляцій довкола не тільки мирних переговорів, але й умов скасування воєнного стану. Дехто вважає, що після настання миру воєнний стан автоматично скасують. Але це не так.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова Федора Веніславського в ефірі "Радіо Свобода". До речі, слід пам'ятати, що після скасування воєнного стану вибори також не призначать автоматично.
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Коли в Україні скасують воєнний стан
Федір Веніславський розповів, що воєнний стан збережеться і після припинення вогню.
Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт тимчасового припинення вогню точно не усуває ті загрози, через які ввели правовий режим воєнного стану,
– пояснив він.
І додав: якщо росіяни тимчасово припинять вогонь, це не означатиме відведення ними військ або засобів ураження з тимчасово окупованих територій.
Депутат сказав, що з огляду на психічний стан Путіна можна очікувати будь-якого розвитку подій. А тому Україні потрібні гарантії безпеки, потрібен довготривалий мир. Без цього воєнний стан навряд чи може бути скасований.
Водночас спрогнозувати точні терміни, коли воєнний стан скасують, неможливо.