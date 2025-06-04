Трамп оцінив "карти" України: коли США можуть запровадити нові санкції проти Росії

Після успішної операції СБУ "Павутина" та підриву опор Кримського мосту Україна показала Заходу, що наша держава – це серйозний партнер. Це веде до того, що Європа та Штати будуть ще більше мілітарно підтримувати українців.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко озвучив 24 Каналу думку, що США запитають у Росії, чи дійсно вони налаштовані на конструктив у межах цих "мирних" переговорів. За його словами, Дональд Трамп оцінив силу "карт" України.

Читайте також Навіщо Росія веде переговори: у ISW розкрили справжні наміри Москви

Україна отримала серйозні "карти"

Олексій Буряченко зазначив, що операція "Павутина", підрив Кримського мосту мають дуже серйозний комплексний ефект, зокрема, на Трампа. Це ще раз доводить нашим партнерам, що на Україну можна покластися щодо забезпечення безпеки Європи, що наша держава може воювати технологічно та не прийме так званий "меморандум" Росії.

Це свідчить про те, що найближчим часом США запитають у Росії, чи дійсно вони налаштовані на конструктив у межах переговорного процесу. Або ж ця розмова вже відбулась. Якщо не налаштовані, то Європа та Штати можуть ввести серйозні санкції проти Росії.

Усі почнуть консолідуватися, зокрема, і мілітарно навколо України. Якщо такий варіант влаштовує Росію, то, думаю, що США та Європа стають до нього готові. Україна за допомогою цих спецоперацій отримала дуже серйозні карти, які неможливо ігнорувати. Така стримана реакція Трампа свідчить про те, що він оцінив силу цих карт, що це точно може протистояти Росії,

– припустив політолог.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Дональд Трамп залишив санкції проти Росії у своєму арсеналі "на випадок необхідності". США все ще можуть ввести санкції проти Росії.