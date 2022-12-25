Релігієзнавиця пояснила, чому варто святкувати Різдво 25 грудня

Різдво варто святкувати 25 грудня. Спочатку це свято, потім Новий Рік, а Україні слід доєднуватись до Європи й у питаннях календаря.

Таку думку 24 каналу озвучила релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович. Раніше повідомлялось про важливі традиції та символи Різдвяного святвечора 24 грудня.

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Треба переходити на європейський календар

Филипович розповіла, що Україні треба переходити на європейський календар, оскільки це буде ще одним кроком в українській євроінтеграції. Багато українців нині взагалі за кордоном, і виходить так, що вони будуть святкувати Різдво 25 грудня, а їхні родини тут 7 січня. У цьому питанні загалом є 4 аспекти:

церковний;

політичний;

психологічний;

історичний.

Мені б дуже не хотілося, хоча воно все одно проявиться, що політичний аспект візьме гору, мовляв, ми не хочемо з росіянами, давайте окремо. Однак треба провести величезну реформу календаря, бо там є рухомі, нерухомі свята. ПЦУ пішла м'яким шляхом, вона поважає вибір кожної людини, кожної громади, як ви вирішите, так і будете робити, й це ніщо інше як прояв демократизму,

– зазначила релігієзнавиця.

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Плутанина з датами

Вона продовжила, що така плутанина виникла після реформ Петра І, який захотів зробити Росію європейською державою, й перевів цивільне життя на григоріанський календар, але церква лишилась у юліанському. Нині воно цього не змінюють, бо хочуть бути унікальними, не такими, як Європа чи США, бо вважають же, що там усе погано. Насправді точної дати народження Ісуса Христа ніхто не знає.

"Різдво почали святкувати на початку 7 століття. Монах Діонісій у 608 році запропонував святкувати День народження Ісуса Христа 25 грудня. З такими ініціативами може виступити наш парламент, парламенти інших країн", – зауважила доктор філософських наук.

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