Вже є перші дзвіночки: коли посваряться Трамп і Маск

Американський мільярдер Ілон Маск останнім часом поводиться вкрай ексцентрично. Бізнесмен відкрито втручається у світову політику, роблячи популістські заяви.

Зокрема, нещодавно Маск зробив образливі заяви на адресу німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра та розкритикував прем'єра Великої Британії Кіра Стармера. У розмові з 24 Каналом головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус припустив, коли терпець Дональда Трампа увірветься і він поставить Маска на місце.

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Коли закінчиться дружба між Трампом й Маском

Дональд Трамп – обраний президент Сполучених Штатів Америки, а Ілон Маск поводиться так нібито обрали не Трампа, а його. Дедалі частіше американський мільярдер демонструє, що нібито саме він відіграв велику роль у перемозі Трампа та є головною людиною в цьому світі, яка може вказувати всім країнам у світі, що робити і як формувати політику.

Виникає конфлікт окремого бізнесмена з інституціями побудованими в країні, які серед іншого орієнтовані на те, щоб окрема людина, маючи великі кошти, не могла керувати країною.

Таке враження, що Маск для себе побудував модель, що саме він буде головною людиною в цьому світі, адже він найбагатша людина й тому може вказувати політикам, що робити,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

З його слів, поки що Трамп нормально сприймає поведінку Маска, але вже є дзвіночки того, що там не все так гладко. Конфлікт між ними може бути й вони ще можуть стати великими ворогами, або навіть Ілон Маск може опинитись, якщо не у в'язниці, то принаймні певні кримінальні справи проти нього можуть відкрити.

Зараз Маск робить одіозні заяви, але приблизно до першої половини 2025 року вони остаточно роздратують Дональда Трампа та його оточення. Я думаю, що доріжки Трампа та Маска розійдуться після інавгурації Трампа, десь в травні,

– мовив Ус.

Не секрет, що в Ілона Маска вже є конфлікти з окремими представниками найбільш протрампівського крила Республіканської партії так званої групи MAGA, адже заяви мільярдера та ідеологія групи розбігаються. Зокрема Маск як людина з Південної Африки відстоює мігрантів, а найбільш завзяті магівці виступають проти мігрантів.

Крім того, через свої бізнес-інтереси Маск не хоче якихось жорстких кроків у напрямку Китаю, а для Республіканської партії основний економічний опонент – Пекін,

– додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Ус нагадав, що ще за чинного президента США Джо Байдена окремі представники Демократичної партії, наприклад, Елізабет Уоррен неодноразово казала, що Ілон Маск втручається в державні справи, але бізнес не повинен вирішувати світову політику.

До слова, Ілон Маск висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" в німецькому виданні Welt, називавши її "останньою іскрою надії". Натомість уряд Німеччини звинуватив американського мільярдера у спробі вплинути на майбутні вибори, до яких залишилося лише сім тижнів.