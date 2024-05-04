Йти самому чи ні: у Міноборони пояснили, коли треба проходити ВЛК колишнім "обмежено придатним"

З 4 травня в Україні скасовують статус "обмежено придатний". Всі чоловіки призовного віку, які мали цей статус, мають знову пройти військово-лікарську комісію.

На це вони мають 9 місяців. Директорка Департаменту охорони здоров'я міністерства оборони України Оксана Сухорукова розповіла в ефірі телемарафону, чи мають військовозобов'язані самі йти на комісію, пише 24 Канал.

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Чи мають "обмежено придатні" самі йти на ВЛК

Оксана Сухорукова розповіла, що обмежено придатні чоловіки призовного віку протягом 9 місяців з дати вступу в дію закону повинні знову пройти ВЛК.

"Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов'язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", – розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я.

За її словами все діятиме так:

якщо військовозобов'язаний стоїть на обліку в ТЦК, то там є інформація про статус "обмежено придатний" цього військовозобов'язаного,

ТЦК має повідомити людину, коли вона має пройти ВЛК, і видати направлення.

В будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали обов'язок перепройти ВЛК на громадян. Тобто якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно,

– заявила посадовиця.

Що відомо про скасування статусу "обмежено придатний"

Закон України № 3621-IX, який, зокрема, скасовує статус "обмежено придатний" набув чинності 4 травня. Згідно з ним, громадяни, які мають такий статус мають повторно пройти військово-лікарську комісію. На це у них є 9 місяців. Тобто вони мають оновити дані до 4 лютого 2025 року.

Після повторної військово-лікарської комісії громадянина, якого визнають непридатним, звільнять з військової служби, а придатні продовжать службу. Після проходження ВЛК "обмежено придатні" отримають один з п'яти різних статусів: