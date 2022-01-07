Коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти, – Блінкен про Казахстан

Ентоні Блінкен під час брифінгу 7 січня закликав владу Казахстану поважати права протестувальників. Держсекретар США наголосив, що не розуміє, для чого на територію країни ввели війська ОДКБ.

Блінкен наголосив, що влада Казахстану може самостійно врегулювати ситуацію. Політик наголосив: Штати засуджують насилля, яке відбувається у країні.

Зауважте Токаєв на постійному зв'язку із Путіним через протести у Казахстані

Один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти,

– зауважив Блінкен.

Російські військові у Казахстані

Чимало військових у Казахстані відмовилися стріляти у свій народ. Тоді президент країни Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації Договору колективної безпеки (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан) з проханням ввести свої війська.

Росія відразу активізувалася. Перші військові вирушили до Казахстану вже 6 січня. Спершу мовилося, що вони начебто лише охоронять державні будівлі як "миротворці". Водночас вже невдовзі російські військові отримали дозвіл відкривати вогонь.

Наступного дня, 7 січня, в аеропорту Алмати приземлилися ще 9 російських військово-транспортних літаків Іл-76 з російськими військовими на борту.

Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Введення військ в Казахстан у нашому сюжеті: дивіться відео