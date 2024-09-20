Генерал США Петреус сказав, коли Україна може отримати дозвіл на удари вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл США на удари вглиб Росії може змінити хід війни та змусити країну-агресорку до проведення переговорів та пошуку миру. Через постійний російський терор українського населення цей дозвіл повинен бути наданий якомога швидше.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус, зауваживши, що можливо США оголосять про нього найближчим часом. В Росії досі залишається велика кількість цілей, по яких наша країна може завдавати ударів.

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Коли Україна може отримати дозвіл на удари вглиб Росії

Генерал США у відставці розповів, що президент України абсолютно правий у тому, що обмеження, які зараз існують на використання американської тактичної ракетної системи, а також британської Storm Shadow, аналогічної ракети великої дальності, мають бути зняті.

Для мене незрозуміло, чому цей дозвіл зайняв так багато часу, особливо після того, коли Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві,

– наголосив Петреус.

За його словами, Росія по варварськи використовує планерувальні бомби, які не є точними. Окупанти завдають ударів по містах, особливо по Харкову та системно вражають енергосистему України.

США не надає дозвіл на удари вглиб Росії попри те, що українці вже, практично кожної ночі, завдають ударів по ворожих цілях на території Росії та провели несподіваний та дивовижний наступ на Курську область.

Генерал у відставці висловив сподівання, що між Україною та США зараз тривають інтенсивні переговори і невдовзі наша держава отримає цей дозвіл.

Можливо це відбудеться, коли президент України відвідає США. Дехто у Вашингтоні говорить, що росіяни перемістили всі цілі, які можна було б вражати. Однак ще є понад 100 важливих цілей, які неможливо просто так підняти і перемістити. Вони є в зоні досяжності американських тактичних ракетних систем або Storm Shadow,

– зазначив генерал США у відставці.

Петреус додав, що цей дозвіл США повинні надати якомога швидше. Ця ситуація схожа з рішеннями, які Білий дім приймав надто довго, наприклад, надання літаків F-16, танків Abrams, Leopard та ракет ATACMS.

Однак генерал США у відставці підкреслив, що не варто забувати, що реакція США на початку повномасштабного вторгнення була надзвичайною, країна була справжнім лідером. Конгрес США у квітні 2024 року ухвалив пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

Зауважте! Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський озвучив думку, що в американських кулуарах активно обговорюється зняття заборони щодо ударів по Росії західною зброєю. В США сформована двопартійна делегація, яка буде вимагати від Байдена не просто зняти заборону, а й надати Україні більше літаків і систем ППО. Саме тому Зеленський і заявив про свій візит у Вашингтон, спираючись на тверді знання.