Українські пілоти вже відпрацьовують удари на F-16: від чого залежать терміни прибуття літаків

Повітряні сили ЗСУ з нетерпінням чекають літаки F-16. Наші пілоти вже почали відпрацьовувати на американських винищувачах тактичні прийоми, зокрема завдання ударів по повітряних й неземних цілях.

Питання навчання пілотів – це насправді тільки вершина Айсберга. Адже ще є багато важливих компонентів, без яких не може йти мова про ефективне використання F-16 в українських умовах. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

Дивіться також Як F-16 допоможуть Україні у війні: колишній пілот винищувача дав чітку відповідь

Що впливає на терміни постачання F-16

Україна влітку 2024 року може отримати перші винищувачі F-16 від Данії. Проте навряд чи Повітряні сили можуть розраховувати на велику кількість машин. За словами військового експерта, спершу нам достатньо буде кількох західних винищувачів для того, аби навчитися швидко та правильно їх обслуговувати й ефективно використовувати на фронті.

Потім, коли ми вже матимемо невеликий досвід, то зможемо приймати набагато більшу кількість цих літаків,

– зазначив Жовтенко.

Терміни постачання в Україну літаків залежать не тільки від підготовки пілотів, а й інженерів та техніків, які обслуговуватимуть та ремонтуватимуть винищувачі, а найголовніше – здійснюватимуть ремонт після виконання F-16 бойових операцій. Крім цього, важливий стан готовності військових аеродромів на нашій території, на яких у майбутньому базуватимуться ці літаки.

Паралельно відбувається навчання аеродромних служб, технічного персоналу та льотчиків, які зрештою будуть пілотувати ці літаки,

– наголосив військовий експерт.

Тож фінальний термін передачі Україні першої партії F-16 залежить не стільки від підготовки пілотів, а від комплексної підготовки служб й персоналу необхідного для експлуатації літаків.

Вкрай важливо, щоб Україна мала змогу самостійно обслуговувати винищувачі. Адже, на жаль, зараз є труднощі з капітальним ремонтом танків Leopard 2 за межами України, наприклад, у Литві.

"Поки ми отримуємо уже відремонтовані танки від наших партнерів, то це уповільнює темп бойових операцій. З літаками ми не хочемо повторення цієї історії, тому краще додатково почекати тиждень-два й після отримання літаків мати підготовлений персонал для їх обслуговування", – Жовтенко.

Затримка постачання F-16 в Україну