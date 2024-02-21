Коли варто очікувати F-16 в Україні: глава МЗС Нідерландів пояснила

Україна очікує на отримання винищувачів F-16. Очільниця МЗС Нідерландів, які, до речі, одними із перших приєднались до авіаційної коаліції, пояснила, коли це може статися.

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, коли наша держава може отримати перші винищувачі F-16. За її словами, над тим, щоб налагодити постачання триває робота.

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Процес прискорюють

Глава МЗС Нідерландів розповіла, що перш за все, вони відкривають навчальний центр в Румунії, тому роблять все можливе, щоб доставити винищувачі якомога швидше, але є деякі умови, які ще мають бути виконані.

І це має статися у 2024 році, і чим раніше, тим краще. Я не називаю конкретних часових рамок на цю мить, але ви можете бути впевнені, що ми робимо все можливе, щоб прискорити процес,

– наголосила вона.

Також міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот пояснила, чи може Україна отримати більше ніж 24 обіцяних літаки. За її словами, вона не хоче цього обіцяти, однак надсилання цих винищувачів – це справді важливий сигнал.

Перша група українських пілотів закінчить навчання на F-16 до літа, – CNN