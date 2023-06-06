Коли Україна отримає F-16 від партнерів: Зеленський назвав важливу умову
Нашим військовим конче необхідні західні літаки, аби швидше здолати Росію. Зеленський запевнив, що партнери нададуть нам американськиі винищувачі, але за однієї умови.
Про це президент розповів під час спілкування з журналістами українських ЗМІ. За словами глави держави, головна умова – відбудова української інфраструктури, пише 24 Канал.
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Домовленість партнерів повинна бути "на папері"
Що стосується F-16 та інфраструктури. Інфраструктури немає, вона буде будуватися та готуватися. Немає сенсу її готувати, поки немає домовленості, що у нас будуть відповідні літаки,
– заявив президент.
Він додав, що під час останньої зустрічі з партнерами у Молдові відбулась закрита зустріч з кількістю країн, які точно підтвердили, що вони точно дадуть Україні F-16. Крім відповідної інфраструктури, для передачі винищувачів потрібне спільне погодження країни-партнерів та США.
Український лідер зазначив, що від деяких європейських партнерів отримав розуміння щодо кількості.
"Я, коли отримав цю інформацію, то у мене був день щастя. Була потужна пропозиція. Важливо, щоб ця коаліція була домовленістю на папері", – підкреслив президент.
Власне, під документування умов постачання винищувачів розпочнеться підготовка інфраструктури України. Проте це не буде відбуватись швидко.
Які країни увійшли до "коаліції винищувачів"
- Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів, що на саміті у Молдові вдалось зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління.
- Крім того, оформилася основа європейської частини "коаліції" за участю вже восьми країн: Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу.
- Жовква додав, що українських льотчиків готуватимуть до польотів не лише на F-16, а й на інших західних винищувачах.