Коли Україна отримає HIMARS, ракети на 300 кілометрів і винищувачі: відповідь конгресмена США
Джерело:"Радіо Свобода"
Днями Білий Дім оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 270 мільйонів доларів. Він передбачає ракетні установки HIMARS та безпілотники, які допоможуть Україні ефективно протистояти росії.
Як сказав в інтерв'ю голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, Штати нададуть Україні стільки установок HIMARS, скільки матимуть у своєму арсеналі.
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Зауважимо, що новий пакет військової допомоги передбачає:
- 4 ракетні установки HIMARS,
- сотні безпілотників.
Але українське військове керівництво каже про те, що Україні потрібні щонайменше 50 установок HIMARS. У відповідь на це Адам Сміт заявив, що США готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможуть.
Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25 – 30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS з Великої Британії та інших. Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо,
– наголосив він.
Сам конгресмен США просуває ідею надання Україні ракет із дальністю 300 кілометрів. На його думку, чим більша дальність, тим краще.
"Установки HIMARS з дальністю від 30 до 50 кілометрів є дуже помічними – ми вже бачили результат, буквально цього місяця. Але якби вони мали ще більшу дальність, росіянам було б складніше сховати своє обладнання. Ми вже бачимо, що вони посувають його трохи далі вглиб", – підкреслив він.Зверніть увагу! HIMARS допомагають нищити ворога на фронті. З допомогою цих артсистем в повітря злетіли вже 50 російських складів. Такі дані озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.
Адам Сміт підкреслив, що делегація, з якою він прибув до Києва, – двопартійна делегація з комітету збройних сил Палати представників США – повністю солідарна у цьому питанні. Всі 5 членів делегації виступають за надання ракет більшої дальності Україні.
Точних термінів передання Україні потужної зброї у межах нового пакету допомоги Сміт не назвав. Водночас щодо надання винищувачів, наприклад, F-15 чи F-16, Сміт додав, що це питання, яке вимагає більше часу.
Я думаю, прямо зараз головний фокус має бути на цих ракетних системах. Щодо винищувачів, неможливо навчитися пілотувати F-16 за тиждень. Тож це вимагає часу, і їх важко доставити. Тож ми фокусуємось на ракетних системах, їхній дальності, дронах і засобах радіоелектронної боротьби,
– підсумував він.
Західне озброєння в Україні: останні новини
- За словами Олексія Резнікова, в Україну вже прибули перші три німецькі самохідні артилерійські установки Gepard.
- Ефективно працюють на фронті САУ Panzerhaubitze 2000. У ЗСУ навіть показали відео, як все відбувається.
- Разом з тим експерт Валерій Романенко наголосив, що ЗСУ дуже потребують авіації, мовиться передусім про винищувачі.
- Українські артилеристи кажуть, попри допомогу Заходу, сучасного озброєння нашим оборонцям все ще бракує.
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