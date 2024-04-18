"У найкращому випадку": прем'єр Фінляндії назвав терміни, у які Україна отримає нові системи ППО

Під час засідання Європейської ради лідери обговорили посилення захисту українського неба та передачу систем ППО для української армії.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у коментарі кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі.

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В ЄС визнають, що Україна потребує більше зброї та систем ППО. Європейські лідери провели дискусію про те, що країни-члени ЄС можуть зробити, аби надіслати зброю.

"Вони потребують цього, тому що ситуація дуже складна. Я задоволений сьогоднішньою дискусією", – сказав фінський лідер.

Які терміни передачі систем ППО

На відповідь коли саме Україна отримає перші системи, Петтері Орпо відповів, що це не станеться найближчим часом. За його словами, у найкращому випадку це відбудеться упродовж наступних тижнів.

Я думаю, що в найкращій ситуації це питання тижнів. Ми можемо відправити їх, але це залежить від того, як триватимуть переговори. Кожен має зробити все можливе,

– сказав він.

Україна потребує ППО