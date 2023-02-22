Коли Польща надасть Україні перші 14 танків Leopard 2: речник МЗС назвав можливу дату

Польща найближчим часом може надати 14 танків Leopard 2. Це станеться після того, як українські військові завершать навчання.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Варшава надасть Україні 14 танків Leopard 2 упродовж "найближчих двох – трьох тижнів".

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Польща підтримує надання Україні винищувачів

За його словами, Польща підтримує і надсилання винищувачів до України, але ще має бути досягнутий консенсус між країнами НАТО.

Так само як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб усе більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Але ми є членом НАТО і хочемо досягти згоди з усіх таких питань, щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом,

– сказав речник.

Як проходить навчання українців у Польщі

Раніше керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзький повідомляв, що українські бійці навчаються на танковому полігоні у Свєнтошуві (південний захід Польщі).

Він повідомив, що до Польщі на навчання прибули 105 українських військових, які навчаються на Leopard 2. Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків.

Курс навчання – близько місяця. Вражаючі кадри з навчань наших військових у Німеччині та Польщі.

Чи можуть Україні надати далекобійну зброю та винищувачі

Імпульс у Вашингтоні зміщується у бік відправлення Україні ракет ATACMS та винищувачів F-16. Про це заявив голова міжнародного комітету Палати представників США Майкл Маккол.

Однак він стверджує, що в адміністрації президента США Джо Байдена, як і раніше, розходяться в думках щодо того, як швидко і яку зброю відправити Україні, якій потрібні ракети ATACMS та F-16.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте допустив передачу винищувачів F-16 Україні. Він заявив, що це буде наступним кроком.