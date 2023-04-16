Ігнат пояснив слова про надання Україні ЗРК Patriot "після Великодня"

Виникло непорозуміння через слова речника Повітряних сил Юрія Ігната стосовно передачі Україні ЗРК Patriot. Власне, він, відповідаючи на питання щодо термінів завезення цих систем в Україну, сказав, що "то вже буде після Пасхи".

У суботу, 15 квітня, резонансу набули слова спікера Повітряних сил Ігната щодо надання Україні систем Patriot "після Пасхи". Багато хто сприйняв цю заяву буквально, тому речнику довелось пояснювати, що він мав на увазі, уже наступного дня в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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"Слід дивитися на першоджерело"

Власне, ведучий поставив йому уточнювальне запитання стосовно того, чи справді будуть ЗРК Patriot "після Великодня", на що речник відповів, що говорив "після Пасхи". І це не слід сприймати буквально, адже це такий фразеологізм (образний вислів).

Який "Великдень"? Там було "після Пасхи". "То вже буде після Пасхи"… Це такий колорит нашого українського народу. В тому і полягає, власне, ця фраза. Тому звернувся ведучий, "коли вже будуть ті Patriot". Зрозуміло, що я не назву цю інформацію,

– констатував спікер.

Разом з тим він пожартував, що ЗМІ та люди "дружно й гарно зрозуміли таку дотепність" та після цього почали поширювати маніпулятивні заголовки про те, що нібито "Ігнат назвав терміни надання Україні ЗРК".

Вам не скажуть ці терміни. Коли зіб'ємо перший літак – тоді й дізнаєтесь,

– наголосив Ігнат.

Як зазначив Ігнат, на граблі з поширенням маніпуляцій наступають вже не вперше. Для того аби таких ситуацій не виникало, потрібно дивитися на першоджерело.



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