Увечері – стільці, зранку – гроші, – Кулеба сказав, коли Україна підпише безпекову угоду зі США

Наша країна вже підписала безпекові угоди із чотирма державами. Кулеба розповів, коли такий договір буде укладений між Зеленським і Байденом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розказав, що потрібно зробити перед тим, як підписати угоду про гарантії безпеки між США та Україною.

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Київ чекає на рішення Конгресу

За словами дипломата, Київ перебуває в очікуванні позитивного рішення Конгресу щодо фінансування допомоги Україні на 2024 рік. Нагадаємо, що тиждень тому Сенат підтримав законопроєкт про виділення нашій державі 61 мільярда доларів. Однак Палата представників досі зволікає.

Кулеба уточнив, що говорити про підписання угоди можна буде вже після того, як США погодять пакет допомоги Україні.

Ввечері – стільці, зранку – гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання,

– наголосив міністр.

Очільник МЗС зауважив, що для підписання угоди США мають чітко розуміти, який ресур готові виділити для підтримки України. Дипломат додав, що безпекові договори дуже конкретні, там прописані чітко визначені суми.

Кулеба висловив упевненість, що угода про гарантії безпеки зі США буде підписана.

Допомога від США: останні новини

На другу річницю повномасштабної війни президент Зеленський зустрівся із сенаторами – демократами на чолі із Чаком Шумером у Львові. Американці відвідали військові поховання на Марсовому полі.

Вражені свіжими могилами, вони закликали спікера Палати представників Майка Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні.

Наступного дня на пресконференції глава держави висловив надію, що Конгрес таки схвалить фінансування України. Зеленський зауважив, що і влада, і опозиція у США знають, що рішення треба ухвалити протягом місяця.

У Білому домі називають ситуацію на фронті "жахливою". У Байдена неодноразово наголосили, що Авдіївку українські сили залишили через брак боєприпасів.

27 лютого Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустрілися з лідерами Конгресу, аби обговорити надання Україні військової допомоги. Очільник США закликав до якнайшвидшого ухвалення законопроєкту. У ЗМІ написали про цю зустріч як "одну з найнапруженіших". Спікер Палати представників Майк Джонсон також зазначив, що також мав "особисту" зустріч з Байденом.