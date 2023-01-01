Україна ввійде в НАТО одночасно зі Швецією та Фінляндією, – полковник ЗСУ

Україна може в короткостроковій перспективі увійти в НАТО. Наша держава може зробити це разом зі Швецією та Фінляндією або одразу після них.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. А ось людина, яка пропонувала зберегти Путіну обличчя, президент Франції Емануель Макрон, вважає вступ України в НАТО малоймовірним.

Цікаво Ми дуже близькі до прориву, – Піонтковський про надання Україні Abrams та Leopard

Вступ України в НАТО – рятівний шлях Росії

Світан зазначив, що Україна буде входити одразу за північними країнами, Швецією та Фінляндією. Приблизно за таким же принципом і стільки ж по часу. Коли для росіян і для їхнього політичного керівництва стане зрозумілим, що для них у першу чергу це рятівне коло від повного знищення, тоді це пришвидшиться.

Вони можуть продати своїм 100 мільйонам російським недоумкам вступ України в НАТО, як неможливість ведення подальшої війни. Тобто, програти Україні для російського військово-політичного керівництва дорівнює смерть. А ось програти НАТО – ні,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що для керівництва Росії це буде непоганий варіант закритись від НАТО, яким стане Україна. Це допоможе йому втриматись при владі. Коли до військово-політичного керівництва росіян це дійде, то вони будуть першими, хто проводитиме політики вступу України в НАТО.

Світан про те, що Україна ввійде в НАТО одночасно зі Швецією та Фінляндією: дивіться відео

Правильний шлях України

За словами льотчика-інструктора, після такого руху росіян пришвидшиться наш процес вступу в НАТО. Крім того, ми його вже почали. Нарешті є єдність думок, що йдуть у правильному напрямку. І народ, і ЗСУ, і політичне керівництво України.

"За подачу заявки нашому політичному керівництву вже можна ставити пам'ятник. Лише за те, що воно наважилось подати заявку в НАТО декілька місяців тому. Можна вже при житті ставити пам'ятник цим людям, які підписали цю заявку", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Він продовжив, що саме ця заявка, початок цього руху прикриє Україну і пришвидшить закінчення війни й бойових дій на нашому східному кордоні.

НАТО й війна в Україні: останні новини