Цілком реальна дата: чи може Україна стати повноправним членом ЄС до кінця 2030 року
Для України надзвичайно важливе питання вступу нашої держави в Євросоюз. Станом на зараз достеменно невідомо, коли це станеться.
Однак у Євросоюзі розглядають варіант того, що це може статися вже до 2030 року. Про це розповіла пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю для 24 Каналу.
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Чи вдасться це зробити до 2030 року
Посадовиця пояснила, що наразі прогнозувати, коли точно Україна стане членом Євросоюзу – це те саме, що дивитися в "кришталеву кулю для передбачень". Вона нагадала, що терміни до 2030 року окреслив голова Європейської ради Шарль Мішель.
З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік – це цілком реальна дата,
– заявила пані посол.
За її словами, поточна війна, яку Росія розгорнула проти нашої держави, має великий вплив на вступ України до Євросоюзу. Зокрема, не менш важливим, як пояснила Матернова, є прогрес стосовно реформ.
Однак посадовиця вважає, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна.
Таку позицію вона висловлювала і раніше
- Ще у вересні 2023 року Матернова зазначила, що пояснює всім у Брюсселі: в Україні час тече зовсім інакше. Адже те, що в інших місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи днів.
- Тоді вона також зауважила, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий, якщо дуже, дуже багато працювати. За її словами, Україні треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес.
- Вона нагадала, що терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів.
- Вона додала, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика, адже саме вона визначає вектор.