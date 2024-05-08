Цілком реальна дата: чи може Україна стати повноправним членом ЄС до кінця 2030 року

Для України надзвичайно важливе питання вступу нашої держави в Євросоюз. Станом на зараз достеменно невідомо, коли це станеться.

Однак у Євросоюзі розглядають варіант того, що це може статися вже до 2030 року. Про це розповіла пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю для 24 Каналу.

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Чи вдасться це зробити до 2030 року

Посадовиця пояснила, що наразі прогнозувати, коли точно Україна стане членом Євросоюзу – це те саме, що дивитися в "кришталеву кулю для передбачень". Вона нагадала, що терміни до 2030 року окреслив голова Європейської ради Шарль Мішель.

З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік – це цілком реальна дата,

– заявила пані посол.

За її словами, поточна війна, яку Росія розгорнула проти нашої держави, має великий вплив на вступ України до Євросоюзу. Зокрема, не менш важливим, як пояснила Матернова, є прогрес стосовно реформ.

Однак посадовиця вважає, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна.

Таку позицію вона висловлювала і раніше