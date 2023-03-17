У ЗСУ сказали, коли Україна зможе збивати Х-22 і що для цього потрібно

Російські надзвукові крилаті ракети Х-22 досі є великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Власне, поки Збройні Сили не взмозі збивати такі цілі, однак ситуацію може кардинально змінити певний вид зенітно-ракетних комплексів.

В інтерв'ю 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, коли Україна зможе збивати російські ракети Х-22. З його слів зрозуміло, що все залежить від військової допомоги, що нам надають партнери.

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Які саме ЗРК потрібні Україні

Як зазначив спікер, українська армія очікує на прибуття зенітно-ракетних комплексів Patriot та FSAF SAMP/T. Саме вони можуть перехоплювати російські Х-22.

Україні необхідні комплекси, які практично здатні збивати ракети Х-22 та інші швидкісні ракети. Йдеться про ЗРК Patriot та FSAF SAMP/T, які, сподіваємося, надійдуть вже незабаром. Але їх дальність ураження балістичних цілей – лише близько 40 кілометрів,

– сказав Ігнат.

Важливо сказати, що ЗРК складаються із командного пункту, на певній відстані від якого розташовується радар. Ще на певній дистанції від цього радару можуть стояти, наприклад, 4 пускові установки, а також машини забезпечення. Якщо розташувати ці системи півколом, то можна захистити ділянку радіусом у 120 кілометрів.



Як системи Patriot можуть захистити українське небо / Картинка 24 Каналу

Системи Patriot та FSAF SAMP/T можуть збивати повітряні цілі в радіусі до 150 кілометрів, однак якщо йдеться про крилаті ракети, літаки, гелікоптери й БпЛА. У такому разі установки можна розставити трохи далі один від одного, однак тоді потрібно, аби радар був на зв'язку з ними.

Додамо, що комплекси цілком можуть працювати в єдиному інформаційному полі – себто обмінюватися інформацією в режимі реального часу. Працює це так: якщо ціль не дістав NASAMS, то це зробить Iris-T, або далі – Patriot.

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