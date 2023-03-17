У ЗСУ сказали, коли Україна зможе збивати Х-22 і що для цього потрібно
Російські надзвукові крилаті ракети Х-22 досі є великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Власне, поки Збройні Сили не взмозі збивати такі цілі, однак ситуацію може кардинально змінити певний вид зенітно-ракетних комплексів.
В інтерв'ю 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, коли Україна зможе збивати російські ракети Х-22. З його слів зрозуміло, що все залежить від військової допомоги, що нам надають партнери.
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Які саме ЗРК потрібні Україні
Як зазначив спікер, українська армія очікує на прибуття зенітно-ракетних комплексів Patriot та FSAF SAMP/T. Саме вони можуть перехоплювати російські Х-22.
Україні необхідні комплекси, які практично здатні збивати ракети Х-22 та інші швидкісні ракети. Йдеться про ЗРК Patriot та FSAF SAMP/T, які, сподіваємося, надійдуть вже незабаром. Але їх дальність ураження балістичних цілей – лише близько 40 кілометрів,
– сказав Ігнат.
Важливо сказати, що ЗРК складаються із командного пункту, на певній відстані від якого розташовується радар. Ще на певній дистанції від цього радару можуть стояти, наприклад, 4 пускові установки, а також машини забезпечення. Якщо розташувати ці системи півколом, то можна захистити ділянку радіусом у 120 кілометрів.
Як системи Patriot можуть захистити українське небо / Картинка 24 Каналу
Додамо, що комплекси цілком можуть працювати в єдиному інформаційному полі – себто обмінюватися інформацією в режимі реального часу. Працює це так: якщо ціль не дістав NASAMS, то це зробить Iris-T, або далі – Patriot.
Як ще ракети не може збивати українська ППО
- Згадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Ігнат говорив про те, що Повітряні сили нашої держави не можуть збивати гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Їх окупанти потенційно можуть випустити з літаків типу МіГ-31К.
- Окрім того, речник раніше наголошував, що уже зовсім незабаром ЗРК Patriot прибудуть в нашу державу. За допомогою них ми зможемо збивати не лише ракети, а й літаки, що не може не тішити.