В Україну вже незабаром повернеться тепло: коли чекати послаблення морозів

Цього тижня в Україні посилилися морози. Подекуди стовпчики термометра навіть сягнули -17...-20 градусів. Втім, така холоднеча затримається ненадовго. Синоптики дають надію на повернення тепла.

Коли ж чекати послаблення морозів в Україні, інформує 24 Канал.

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Коли в Україні потепліє

За попереднім прогнозом на сайті Укргідрометцентру, температура почне підійматися уже на вихідних. Зокрема, вночі неділі максимум -8..-9 градусів. Втім, лише на Прикарпатті, Буковині та Сході України.

Тим часом в інших областях вже переважно 4 – 6 градусів морозу. Вдень – невеличкий плюс.

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Попередній прогноз погоди на 11 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз від Наталки Діденко та Ігоря Кібальчича