В Україну вже незабаром повернеться тепло: коли чекати послаблення морозів
Цього тижня в Україні посилилися морози. Подекуди стовпчики термометра навіть сягнули -17...-20 градусів. Втім, така холоднеча затримається ненадовго. Синоптики дають надію на повернення тепла.
Коли ж чекати послаблення морозів в Україні, інформує 24 Канал.
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Коли в Україні потепліє
За попереднім прогнозом на сайті Укргідрометцентру, температура почне підійматися уже на вихідних. Зокрема, вночі неділі максимум -8..-9 градусів. Втім, лише на Прикарпатті, Буковині та Сході України.
Тим часом в інших областях вже переважно 4 – 6 градусів морозу. Вдень – невеличкий плюс.
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Прогноз від Наталки Діденко та Ігоря Кібальчича
- Синоптикиня Наталка Діденко зазначила: "Послаблення морозів, потепління прийде до нас в Україну на наступному тижні".
- Синоптик Ігор Кібальчич раніше писав, що вже на вихідних, 11 – 12 лютого, нічна температура повітря підвищиться на 3 – 5 градусів. Денна – збережеться в межах -4…+1 градуса.