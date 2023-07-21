Коли в Україні нарешті припиняться дощі: обнадійливий прогноз
21 липня 2023, 08:00Читать новость на русском
В останній тиждень липня українцям слід готуватися до погодних гойдалок із дощами та посухами у різних регіонах. Температура повітря стане комфортнішою, але на Півдні все ще буде спекотно.
Щодо опадів, то на кінець липня їх таки стане менше. Так, уже сьогодні, 21 липня практично повсюди в Україні пануватиме суха погода.
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Попри те, що найближчими днями на території нашої країни не очікують сильної спеки, вона таки накриє в останні дні місяця.
З п'ятниці в Україні буде сухо
- З 21 по 23 липня прогнозують мінливу погоду: вдень 21-го числа в Україні буде переважно сухо. Вітер переважатиме Західний та Південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, при грозах в окремих пунктах можливі шквали, 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +13…+18 градусів, удень +24…+29 градусів, у південних областях та Криму місцями до +32 градусів.
Помірна температура погоди буде у більшості областей / Скриншот Укргідрометцентр
- 24 липня погодні умови в Україні визначатиме антициклон. Однак він швидко зміститься на Схід і вже з 25 по 27 липня чергові атмосферні фронти спричинять дощову погоду в більшості областей.
Можливі дощі на Півдні / Скриншот Укргідрометцентру
- 28 – 30 липня, на тлі поля зниженого тиску збережеться ймовірність нестійкої та вологої погоди у більшості областей, окрім Півдня. Тут після 25 липня посилиться спека з максимальними денними температурами +32…+37 °С, а кількість опадів виявиться мінімальною.