Зеленський анонсував призначення директора НАБУ

Президент сказав, що скоро відбудеться призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України. Наразі кандидати проходять конкурс.

27 січня Володимир Зеленський повідомив, що нового директора Національного антикорупційного бюро України можуть призначити вже наступного тижня. Про це він розповів під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні.

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Скоро в Україні оберуть директора НАБУ

Зеленський сказав, що після того, як відбудеться призначення директора НАБУ, усі антикорупційні інституції України "будуть працювати на 100%".

У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед,

– сказав Зеленський.

Президент повідомив, що наразі для обрання директора НАБУ залишився лише конкурс, який зараз проходять кандидати.

Через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу,

– повідомив президент.

До 31 січня Україна подасть трьох кандидатів на посаду директора НАБУ