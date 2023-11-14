Вже незабаром: коли в Україні випаде перший сніг

Цієї ночі в частині областей нашої держави йшов мокрий сніг. Покриву ще не буде, адже збережеться плюсова температура. Щоправда, погода може змінитися вже незабаром.

Уже в другій половинці листопада в Україні подекуди випаде сніг. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли в листопаді засніжить

За прогнозом Кібальчича, упродовж тижня очікується нестійка та волога погода з частими туманами й дощами. Додав, що поступово ближче до вихідних до нас надходитиме холодніше повітря з північних регіонів Європи.

Опади місцями будуть переходити в мокрий сніг, а температура помітно знизиться. Втім, поки що залишиться вищою за норму орієнтовно на 2 – 4 градуси.

Після 16 листопада відбудеться зниження температури повітря та місцями випаде перший сніг,

– зазначив синоптик.

Так, згідно з прогнозом Кібальчича, у суботу, 18 листопада, сніг очікується не лише в Карпатах, а й на Прикарпатті.

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Згідно з орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, невеликий сніг без дощу може йти вже в п'ятницю. Зокрема, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Луганщині, Кіровоградщині, Черкащині, Житомирщині та Вінниччині.

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Орієнтовний прогноз погоди на 17 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру