В Україні з'явиться електронний військовий квиток: для чого він потрібен
Міноборони України разом із партнерами розробляє електронний військовий обліковий документ. Його створять на базі реєстру Оберіг.
Міністерство оборони України повідомило, що електронний військовий обліковий документ буде випискою з реєстру з обліковим статусом громадянина. Крім цього, у відомстві анонсували послугу електронного бронювання військовозобов'язаних через Оберіг.
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Що таке реєстр "Оберіг"
Це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом,
– повідомили в Міноборони.
Раніше всі дані зберігалися у паперових картках в ТЦК. Ці дані можна було легко згубити або втратити.
Для чого потрібен реєстр "Оберіг" / Інфографіка Міноборони
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Які дані зберігатимуть в електронному реєстрі
У Міноборони розповіли, що в реєстрі зберігатимуться дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів, зокрема:
- ПІБ, дата народження, стать;
- паспортні дані, ІПН;
- місце проживання;
- дані про членів сім'ї;
- інформація про освіту та фах;
- стан здоров’я;
- місце роботи;
- дані про судимість, кримінальну відповідальність.
Також у громадян буде електронний військово-обліковий документ. Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус людини – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.