Коли "вакцинальну тисячу" отримають українці без застосунку Дія
21 грудня 2021 , 07:59Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Вакциновані українці, які не мають застосунку "Дія", цифрових додатків банків чи карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень у другому кварталі або півріччі 2022 року.
Найшвидше отримати тисячу можна через цифровий канал. Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.
До речі У Дії з'явилися ще три нові коронавірусні сертифікати
Для людей, які не зможуть отримати гроші через відсутність застосунку "Дія", цифрового банкінгу чи пластикових карток, буде інша можливість. Їм запропонують інший механізм в другому кварталі або в другому півріччі 2022 року.
Що відомо про "єПідтримку"
- 19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка". Вакциновані двома дозами українці отримають по тисячі гривень. Витратити допомогу можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. Людям від 60 років можуть придбати ліки.
- Так, подати заявку можна у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків.
- Гроші людина отримує на 4 місяці. Якщо за цей час їх не витратити, то рахунок закриють. Програма реалізується лише у додатку "Дія".
- У програмі беруть участь 6 банків: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. 16 грудня першими повідомили про нарахування клієнти Монобанку, а згодом і Альфа-банку.
- Станом на 19 грудня повідомляли, що заявки на виплату подали 2,7 мільйона людей.
Як отримати тисячу гривень у Дії: