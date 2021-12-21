Коли "вакцинальну тисячу" отримають українці без застосунку Дія

Вакциновані українці, які не мають застосунку "Дія", цифрових додатків банків чи карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень у другому кварталі або півріччі 2022 року.

Найшвидше отримати тисячу можна через цифровий канал. Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

До речі У Дії з'явилися ще три нові коронавірусні сертифікати

Для людей, які не зможуть отримати гроші через відсутність застосунку "Дія", цифрового банкінгу чи пластикових карток, буде інша можливість. Їм запропонують інший механізм в другому кварталі або в другому півріччі 2022 року.

Що відомо про "єПідтримку"

19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка". Вакциновані двома дозами українці отримають по тисячі гривень. Витратити допомогу можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. Людям від 60 років можуть придбати ліки.

Так, подати заявку можна у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків.

Гроші людина отримує на 4 місяці. Якщо за цей час їх не витратити, то рахунок закриють. Програма реалізується лише у додатку "Дія".

У програмі беруть участь 6 банків: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. 16 грудня першими повідомили про нарахування клієнти Монобанку, а згодом і Альфа-банку.

Станом на 19 грудня повідомляли, що заявки на виплату подали 2,7 мільйона людей.

Як отримати тисячу гривень у Дії: